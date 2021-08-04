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GeriSpor Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman? İşte Busenaz Sürmeneli'nin boks maçı hakkında bilgiler
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Spor Arena
Haber Giriş: 04.08.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman? İşte Busenaz Sürmeneli'nin boks maçı hakkında bilgiler

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Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman? İşte Busenaz Sürmeneli'nin boks maçı hakkında bilgiler

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın voleybol, boks, atletizm, güreş ve yelkende milli sporcular mücadele edecek. Günün en çok dikkat çekenlerinden biri de ülkemiz adına Busenaz Sürmeneli'nin maçı olacak. Peki, Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman?

Boksta kadınlarda madalyayı garantileyen 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 69 kiloda Busenaz Sürmeneli yarı final maçlarına çıkacak. Çakıroğlu'nun Çin Taipiesi'nden Huang Hsiao-Wen İle yapacağı karşılaşma TSİ 08.00'da başladı.

Sürmeneli'nin Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıkacağı maç ise TSİ 08.30'da start alacak.

 

 

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