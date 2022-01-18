Busenaz Sürmeneli ve Ramil Guliyev'in hedefi 2024 Paris!

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.

Düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Sürekli kamplarda ve maçlarda oluyoruz. Böyle bir ortamı yakalayamıyoruz açıkçası. Tüm Türkiye olarak burada olmak güzel. Onlarla sohbet etme imkanı bulacağız. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarımız var. Onların burada olması hoşuma gidiyor. Güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Sürprizler bekliyor diye düşünüyorum. Tüm Türkiye olarak sürprizlere alışığız. Olimpiyata yollarken sürekli bizim moralimizi yüksek tutmak için uğraş verdiler. Güzel bir başarı elde ettik. Önemli olan bunu sürdürmek. Dünya şampiyonası ve turnuvalar var. Her şey güzel gidiyor. Hiçbir şey moralimizi bozmadı. Hedefim gitmeden önce şampiyon olmaktı. Şimdi 2024’e efsane olmaya yönelik. Bu efsaneliğimizi sürdürüp başarımızı kat kat devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Cahit Süme: "Türkiye’ye kazandıracağımız çok madalya var"

Sürmeneli’nin hocası Cahit Süme ise, 2024 ve 2028 olimpiyatlarında da madalya hedeflediklerini ifade ederek, “Olimpiyat oyunlarından sonra bir araya gelip takım olarak sevincimizi yaşayamadık. Güzel bir akşam güzel bir gece. Biz tabi olimpiyatın olmazsa olmazımız 2024 ve 2028’i düşünüyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye’ye kazandıracak çok madalyalarımız var. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. İnşallah hedeflediğimiz başarıyı ülkemize getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ramil Guliyev: "2024'te şansımızı bir kez daha deneyeceğiz"

Milli atlet Ramil Guliyev organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tokyo Olimpiyatları’nın çok iyi bir tecrübe olduğunu söyleyen Guliyev, “Oradan bir madalya kazanmayı çok istiyordum ama kısmet olmadı. Çok çalıştık olimpiyatlar için ama inşallah 2024’te biz bir daha şansımızı deneyeceğiz. Çok değişik oldu, güzel bir zaman geçti ama ekip olarak güzel başarılar elde ettik” şeklinde konuştu.

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“2024 hazırlıkları iyi gidiyor”

Düzenlenen gecenin iyi olduğunu vurgulayan milli atlet, “Bir araya gelmek zor oluyor. Bütün sporcular yaşlara hazırlanıyor kampları var ama güzel gece oldu. Güzel organizasyon umarım her şey güzel geçer. 2024 hazırlıkları iyi gidiyor. Olimpiyatlardan sonra yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Bizim bu sene 2022 yılında çok yarışlarımız olacak. Dünya, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları İslam oyunları hepsi bir seneye geldi. Çünkü pandemiden dolayı ertelenmişti” ifadelerini kullandı.