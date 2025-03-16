Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova Dünya Boks Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Busenaz Sürmeneli, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya için ringe çıkacak. Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırp Anastasija Lukajic ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Sürmeneli üç raundu 5-0 ve maçı da 5-0 kazanarak finale yükseldi. Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yla mücadele edecek. Peki Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman, saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova Dünya Boks Şampiyonası final hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BUSENAZ SÜRMENELİ - NAVBAKHOR KHAMİDOVA BOKS FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bugün Busenaz Sürmeneli yeniden dünya şampiyonu olmak için ringe çıkacak.

Haberin Devamı

Final müsabakası, 16 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak takip edilebilecek.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanlı Busenaz Sürmeneli ise 66 kilo finalinde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya gelecek. Busenaz, üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.