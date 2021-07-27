Son Güncelleme:
Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli? Galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu
Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Polonyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkarak galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli?
Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI
- 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
- 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
- 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
- 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
- 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
- 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
- 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
- 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
- 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
- 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
- 2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
- 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
- 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
- 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid
- 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
- 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu
27 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Bugün hangi Türk sporcular yarışacak?