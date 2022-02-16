Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği salonda dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Eski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılarEski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılar#Honduras
Altın zirveden döndüAltın zirveden döndü#Altın
Elektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatiflerElektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatifler #Elektrik İndirim
Devrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsunDevrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsun#Süper Lig
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklifOğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e kral dairesinde romantik teklif#Oğuzhan Koç
Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizideMehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide#Mehmet Günsür
FETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlıFETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlı#Bülent Arınç
Gece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandıGece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandı!#Lyudmyla Chelapko
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği salonda dünya şampiyonasına hazırlanıyor

#Boks#Busenaz Sürmeneli#Pendik Belediyesi
Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği salonda dünya şampiyonasına hazırlanıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli, Pendik Belediyesi tarafından isminin verildiği ‘Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde mayıs ayında gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Başarılı sporcu, "İsmimi gördükçe içimden ‘Busenaz, buna yakışır çalışman lazım’ diyorum" dedi.

Haberin Devamı

Pendik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 12. spor tesisi olarak yaptırılan “Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi” sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Pendik'te isminin verildiği ‘Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde antrenman yaparak mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Hayalini kurduğu hedefe ulaşmak için antrenörü Cahit Süme ile adını taşıdığı salonda gece gündüz kamp sürecine giren milli boksör Sürmeneli'yi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ziyaret etti.

Başkan Cin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sürmeneli, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e imzalı formasını takdim ederek ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği salonda dünya şampiyonasına hazırlanıyor


“Kendi salonunda kendi antrenmanını yapıyor”

İsminin verildiği salonda Busenaz Sürmeneli’yi ağırlamaktan memnun olduklarını belirten Başkan Cin, “Busenaz’ı burada ağırlamaktan memnunuz. Zaten onun adını vermiş olduğumuz bu salonda onun böyle kamp yapıyor olması bizi de mutlu ediyor. İnşallah Allah gücüne kuvvet versin. Bundan sonraki süreçte de burada antrenman yaparak inşallah şampiyonluklar elde etmiş olacak. Kendi salonunda kendi antrenmanını yapıyor, kendi kampını yapıyor" dedi.

“İnşallah burada nice nice Busenaz’lar çıkar”

İsminin verildiği salonda Dünya Şampiyonluğu’na hazırlanan Busenaz Sürmeneli, “Salonun açılışında da inşallah geliriz burada kamp yaparız, çalışırız demiştim. Allah nasip etti, geldik. Hatta yakın zamanda geldik. Çok güzel oldu. Zaten çok güzel bir tesis. İnşallah burada nice nice Busenaz’lar çıkar da ismimin böyle güzel anılacağı günler olur. İp atlarken bakıyorum Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi yazıyor, içimden ‘Busenaz, buna yakışır çalışman lazım’ diyorum. Motive oluyorum, gayet güzel. Dediğim gibi inşallah nice sporcular buradan çıkar” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme ise, “Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde kamp yapmayı çok istedik. İşte nasip oldu. Mayıs ayında Dünya Şampiyonası var, İstanbul'da olacak. Orada dünya şampiyonluğumuzu ilan edip İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Tabii hedefimiz 2024, tekrar ikinci olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu sevinci, bu gururu hep birlikte tekrardan yaşarız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği salonda dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boks#Busenaz Sürmeneli#Pendik Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme