Busenaz Sürmeneli: "Herkes mutlu, gururlu. Ben de çok mutlu ve gururluyum..."

Olimpiyatlara hazırlık sürecinde çok acı çektiğini söyleyen milli boksör, "Beklentilere çok bakmıyoruz, sonuç çok önemli bizim için. Tabii ki gerçek Buse'yi izleyemediler henüz. Ben antrenmanlarda daha çok kombine vuruş yapan bir sporcuydum ama rakipler bizi oynatmadı. Hakemin de faktörü vardı. Antrenmanlarıma gelseydiniz, benim neler çektiğimi görseydiniz, 'Buse'yi oynatmadılar' derdiniz. Buraya gelirken gerçekten çok acı çektim. Antrenmanlarda ağladığım videolar var. Yerde bayılıyorum, Cahit hoca kaldırıp, 'Hadi kızım olimpiyat madalyası için yapabilirsin' diyordu. O anların hepsi kayıtlı. Ben o videolara bakıp motive oluyorum ve maçlara çıkıyorum. Çok çalıştık. Herkes burada gülerken, eğlenirken görüyor ama benim ağlarken antrenmanda neler yaptığımı kimse görmüyor. Ben antrenmanda 4-5 tişört değiştiriyorum, sıktığında su oluyor hepsi. Kimse bilmiyor bunları. Herkes mutlu, gururlu. Ben de çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

"MADALYANIN İÇİNDE ACI VE GÖZYAŞI VAR"

Busenaz Sürmeneli, yaptığı açıklamada, "Burada gördüğünüz sadece bir madalya ama içinde nelerin yattığını ben, hocam Cahit Süme ve teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğimiz zorluklar var, her şey bu madalyanın içinde." dedi.

Altın madalyanın çocukluk hayali olduğunu anlatan şampiyon boksör, "Küçük bir çocuktum olimpiyatların ne olduğunu bilmiyordum. Cahit hocam bana her zaman olimpiyata gideceğiz, altın madalya alacağız diyordu. Başardık, olimpiyat madalyasını aldık." diye konuştu.

"PES ETMEYEN TÜRK KADININA ARMAĞAN OLSUN"

Busenaz Sürmeneli, "Türk kadının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun." ifadesini kullandı.

CAHİT SÜME: "ŞAMPİYONLUĞUN HAZZI BAMBAŞKA"

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme ise, çok önemli bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Duygu seli yaşıyor. Olimpiyat şampiyonluğunun verdiği sevinç ve haz bambaşka. Bu başarıyı ülkemizdeki bütün insanlarla paylaşmak istiyoruz. Güzel bir sonuç ve inşallah bundan sonraki süreçte de güzel sonuçları ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

🥇 Busenaz Sürmeneli: Buraya gelirken çok acı çektim. Herkes burada gülerken, eğlenirken görüyor ama benim ağlarken antrenmanda neler yaptığımı kimse görmüyor. Ben antrenmanda 4-5 tişört değiştiriyorum, sıktığında su oluyor hepsi. Herkes mutlu, gururlu. Ben de çok mutluyum pic.twitter.com/eCVykcdCsq — DHA Spor (@dhaspor) August 10, 2021

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