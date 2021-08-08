"Busenaz Sürmeneli bomba atar gibi yumruk atar"

Boks otoriteleri, Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile ilgili Hürriyet'e konuştu.

ŞENNUR DEMiR (MiLLi TAKIM KAPTANI):

Busenaz Sürmeneli maça tutuk başladı ama biz bunu biliyorduk. O hep böyle başlar, sonra üzerine koya koya ilerler. O savaşçı bir ruha sahip. Ringde sanki savaştaymış gibi dövüşür, sanki bomba atar gibi yumruklar atar. Çok sert vurur. Buse Naz Çakıroğlu çok fazla istiyordu, ilk raundda geriye düşünce demoralize oldu ve bunun neticesinde kaybetti.

BiLGEHAN DEMiR (YAPIMCI, SPiKER):

Busenaz Sürmeneli birinci raundu kaybetti ama hırsıyla rakibine ‘Ben buradan ölmeden mağlup çıkmam’ mesajını verdi. Her şeyiyle saldırdı ve kazandı. Çinli nakavt olmaktan çok korktu. Buse Naz Çakıroğlu ise ilk raundu 5-0 verince moralmen yıkıldı. Oysa sonuna kadar kovalaması lazımdı. Gerideysen, puanla alamayacaksan, nakavt kovalayacaksın ve maçı alacaksın. Ha sayıyla yenilmişsin ha nakavtla, büyük bir fark yok.

GÜLSÜM TATAR (ESKi MiLLi BOKSÖR)

Busenaz Sürmeneli ye helal olsun. İlk raundda Çinli uzun yumruklarla Buse’yi yanına yaklaştırmadı. Cahit Süme Hoca bu durumu fark etti ve pres yapmasını, kombine yumruklar vurmasını istedi. Busenaz Sürmeneli henüz 25 yaşında. Ciddiyetle çalışırsa 2024 Paris’te de altın alır. Buse Naz Çakıroğlu ise finaldeki rakibinden daha güçlü boksörleri yendi ama burada başaramadı. Final maçı oynamayı öğrenirse Paris’te altın madalya kazanır.

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