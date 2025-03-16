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Busenaz Sürmeli, Dünya şampiyonu!

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#Busenaz Sürmeli#Dünya Şampiyonu#Altın Madalya
Busenaz Sürmeli, Dünya şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 21:53

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 66 kiloda mücadele eden milli sporcu Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu.

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Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.

Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor.

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#Busenaz Sürmeli#Dünya Şampiyonu#Altın Madalya

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