Buse Tosun Çavuşoğlu'na Yalova'da coşkulu karşılama

Haberin Devamı

Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Buse Tosun Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçen Çavuşoğlu'nu karşılayan İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ile sporcu gençler, çiçek takdim ederek başarısından dolayı kutladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kılıç da hediye takdiminde bulundu.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'da çok sıkı bir hazırlık döneminin ardından olimpiyatlara gittiğini söyledi.

Madalya almanın gururunu yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Memleketimde, yaşadığım şehirde güzel bir karşılama oldu. Mutluyum, gururluyum. Kadın güreşinde ikinci olimpiyat madalyasını kazandım. Ülkemiz adına madalya kazandırmak her sporcunun hayalidir. Ben de hayalimi yaşıyorum. Bundan sonraki hedeflerimiz için biraz dinlendikten sonra yola çıkacağız. Bize inanan, destek veren herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Çavuşoğlu, 28 yaşında olduğunu ve bir olimpiyata daha gidebilecek gücü kendinde gördüğünü anlattı.

Eşi ve ailesinin de desteğiyle 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da katılmak istediğini belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Koleksiyonumda şu an eksik bir madalyam var. Los Angeles'ta olimpiyat altın madalyasını kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. 4 yılın emeği ve büyük bir fedakarlık var. Operasyon geçirdim, sakatlıklar yaşadım ama güçlü bir Buse olarak madalyayı boynuma taktım. 4 yıl bizi neler bekliyor bilmiyorum ama sonunda güzel şeyler olacağına inanıyorum. Altın madalyayı alıp yine sizlerle görüşmek istiyorum."