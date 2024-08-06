Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Sabah seansında mindere çıkan milli güreşçi Çavuşoğlu, Amerikalı Amit Elor karşısında 8-2’lik skorla maçı kaybetti. Amerikalı Amit Elor’un Koreli sporcuyu 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale çıkması sonucunda Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj hakkı elde etti. Buse Tosun Çavuşoğlu bugün bronz madalya maçına çıkabilmek için repesajda, Polonyalı Wiktoria Cholu ile mücadelesini başarıyla tamamladı. Peki, Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta? Buse Tosun Çavuşoğlu maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg repesaj müsabakasında Polonya'dan Wiktroia Choluj'u 4-3 mağlup etti.

Buse Torun Çavuşoğlu bu akşam 20:39'da bronz madalya için Kuzey Kore'den Sol Gum Pak ile karşılaşacak

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Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Buse Tosun Çavuşoğlu 5 Aralık 1995, İzmir'de doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerini sürdürmektedir. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Serkan Çavuşoğlu ile 13 Ağustos 2021 tarihinde evlendi. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Tosun, Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.