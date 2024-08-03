Buse Savaşkan, Paris 2024'te finale uçtu

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlamada mücadele eden milli atlet Buse Savaşkan, tarihi bir başarıya imza atarak finallere yükseldi. Stade de France’daki elemelerde 1.92 metre atlayan Savaşkan, 8. sırayı elde ederek yarın yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. Buse Savaşkan, Londra 2012’de mücadele eden Burcu Ayhan’dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci Türk atlet oldu.

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Olimpiyatlara Portekiz'de hazırlandı

24 Şubat 1999’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Buse Savaşkan, Paris 2024’e Ukraynalı antrenör Gennadi Zuiev nezaretinde Portekiz’de hazırlandı. Türkiye adına yarışan Savaşkan, 26 Ocak’ta Almanya’nın Wuppertal kentinde 1.91 metre atlayarak salon Türkiye rekorunu kırdı. Mayıs ayında 1.92 metre ile Balkan Şampiyonu olan Savaşkan, hazirandaki Avrupa Şampiyonası’nda da 1.89 metre ile finale yükseldi.

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Son bir yıldaki istikrarlı grafiğiyle Paris vizesi aldı

30 Haziran’da İzmir’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 1.91 metre ile altın madalyanın sahibi olan Buse Savaşkan, Temmuz 2023-Haziran 2024 arasında yaptığı derecelerle dünya klasmanında 28. sırada yer alarak olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan 32 atlet arasına girdi. 25 yaşındaki sporcu, dün Paris’teki yarışı sonrası duygularını, “Çok mutluyum. Hedefim finale kalmaktı. İnşallah finalde de güzel şeyler yaparım” diye dile getirdi.