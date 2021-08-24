'Buse Naz Fenerbahçe Başkanı olursa ben de Trabzonspor Başkanı olayım, yemeğe çıkalım'

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00.00 Açılış

01.23 "Dedeme Olan Sözü Tuttum Madalyayı Getirdim"

02.43 Busenaz Sürmeneli'nin En Güçlü Yanı Ne?

03.40 Antrenörü Cahit Süme'nin Etkisi

05.48 Başarının Sırrı Nerede?

07.42 Busenaz'ın Gözyaşları...

09.35 "Tokyo 2020 Belgeseli İsterdim"

11.28 Türkiye'den Gelen Yorumlar

15.37 Olimpiyata Bakışı Değişti mi?

17.04 "Bir Yumruğum Gelecek İçin Kurduğum Hayaller..."

18.35 Profesyonel Boks Hedefi ve Meslek Aşkı

20.40 Busenaz Çakıroğlu İle İlişkisi

21.32 Kadın Başkan Olursa Ne Olur?

24.00 Kapanış

RÖPORTAJIN YAZILI HALİ;

Madalyayı kazandıktan sonra o kadar çok sekans var ki hepsi tarihe geçti. Gözyaşlarını tutamaman, antrenörün Cahit Süme’nin elini öpmen, Dedene olan söz… İçindeki duygu birikimi ve verdiğin mücadelenin yansıması mıydı?

Siz sadece bu madalyayı görüyorsunuz ama onun arkasında 13 senelik bir emek var. O ağacı sulamak ve ondan bir meyve almak var, başardığım için çok mutluyum. Çok büyük fedakarlıklarla bu madalya geldi. Dedeme verdiğim bir söz vardı onu tuttuğum için ayrıca mutluyum, beni bir yerden izlediğini biliyorum.

Altın madalya alan Busenaz'ın en güçlü yanı nedir?

Pes etmeyen bir yapısının olması. Daha önce bırakma noktasına çok geldim. Ameliyatlar geçirdim, hastalıklara yakalandım ama hiçbir zaman pes etmedim. “Artık bıktım, olmuyor” dediğim anlar oldu ama kendime gelmeyi başardım.

10 yaşından beri antrenörün ve aynı zamanda enişten Cahit Süme ile beraber çalışıyorsun. Birlikte çalışmanızı ve ilişkinizi nasıl açıklarsın?

Bireysel bir spor olarak görünebilir ama köşeyle ve antrenörünle çok iyi bir bağlantın olması lazım. Ben kaşımı kaldırınca Cahit hocam ne istediğimi anlıyor. Kimseyle öyle bir iletişimim yok. Benim göremediğim onun gördüğü çok şey oluyor ve bunlar çok özel. Çok iyi anlaşıyoruz, sanki ben robotum ve hocamın tuşa basmasıyla hareket ediyor gibiyim.





Başarının sırrını nasıl tarif ediyorsun?

8 Altın madalya kazanmayı başardım ancak olimpiyat bambaşka bir şeymiş. Hayallerini kurduğum altın madalyanın avuçlarımın içinde olması çok farklıymış. Eve gittiğimde madalyayı aldığıma inanamıyordum, odamın içinde mutluluktan çığlık attım. Madalyayı alma sürecinde sanki evladım olacakmış gibi hissetmiştim, Allah her sporcuya nasip etsin.

Duygularını çok belli eden birisin, madalyayı aldıktan sonra gözyaşların çok konuşuldu…

13 senelik bir emek var, hala ağlamaya devam ediyorum.(gülerek) Antrenmanlarda 5-6 tişört değiştiriyorum, başarımda hocam ve ekibim dışında kimseyi ortak etmem.

Bazılarımızın adakları vardır, altın madalya ile ilgili böyle bir sözün oldu mu?

Adadığım çok şey var ama bende kalsın. Sadece çoğu insanı sevindireceğimi söyleyebilirim.

Tokyo 2020'de sadece ringde değil, arkada planda ne hissettiğinizi ve atmosferi gösteren bir belgesel olmasını ister miydin?

Öyle bir belgesel olmasını çok isterdim, çok güzel olurdu. İnsanlar nasıl yaşadığımızı merak ediyor ve çok normal bir istek. Ben her şeyi hafızama kazıdım ama her dakikasını anlatamam. (gülüyor)





Türkiye’ye döndükten sonra hoşuna giden tepkiler oldu mu?

Ülkeye döndükten sonra annem “Türkiye sizinle yatıp kalkıyor, insanları ağlattınız farkında değilsiniz.” dedi. İstanbul’da alışveriş merkezine gittik, herkes mi gururla bakar ve tanır. Trabzon’a gittik orası sevinçten adeta yıkıldı. Bir taraftar grubunun başkanı gelerek “sen bizi ağlattın ben de burayı yakacağım” dedi. Her tarafta meşaleleri yaktılar, bildiğiniz her yer yandı! Cahit hocanın tişörtü bile yandı. (gülerek) Türk evladı olduğum için çok mutlu ve gururluyum…

Olimpiyatlara karşı özgüveninde Tokyo öncesi ve sonrası gibi bir değişiklik oldu mu?

Olimpiyat denilince hala heyecanlanıyorum. Orası çok farklı bir dünya, Paris 2024 için 2.5 sene var. Ne erken ne geç bir zaman. Benim hedefim ne kadar büyükse o kadar fazla çalışmak oluyor.

“Bir yumruğum fedakarlık, bir yumruğum umut, bir yumruğum geçmişte verdiğim emekler, bir yumruğum gelecek için kurduğum hayaller...” Bundan sonrasındaki hayallerin ne?

Mesela Rıza Kayaalp gibi neden 10 kez şampiyon olmayayım. Bundan sonrasındaki hedefim efsane olmak üzerine. Efsane olup Busenaz Sürmeneli ismini hafızalara kazımak istiyorum. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi karşınıza oturmak istiyorum. Bana “kaç yaşına kadar yapabilirsin?” diye soruyorlar. 40 yaşına kadar yapabilirim daha 23 yaşındayım ve 2-3 olimpiyat görebilirim.

Profesyonel boksla ilgili düşüncelerin var. Seni profesyonel boks yaparken izleyebilecek miyiz?

Olimpiyat Oyunları’ndaki hedeflerimi tamamladıktan sonra profesyonel boksa geçebilirim. Profesyonel boks beni heyecanlandırıyor, antrenman yapmayı çok seviyorum ama bazen “Lanet olsun bu kadar olabilir mi?” diye söyleniyorum.

Busenaz Çakıroğlu ile aranızdaki oldukça iyi bir enerji olduğunu varsayıyorum.

Evet doğru, güzel bir arkadaşlığımız var. Gönlümden geçen altın madalya almasıydı ama şimdilik nasip değilmiş. İnşallah 2024’te en iyisi onunla olacak çünkü o kapasiteye sahip.

Busenaz Çakıroğlu’na başkanlık çağrısı! “Başkan olup yemeğe çıkalım…”

Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan kadın kulüp başkanlığı ile ilgili esprili bir istekte bulunmuştu. Senin de Trabzonspor’dan bir isteğin var mı?

Biz Buse ile yemeğe çıkmayı çok seviyoruz. Buse Fenerbahçe Başkanı olursa bende Trabzonspor Başkanı olayım birlikte yemeğe çıkalım. (Gülerek) Bir zamanlar altın madalya hayaldi, belki ilerde başkan da oluruz.