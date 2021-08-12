Buse Naz Çakıroğlu'nun eğlenceli Ali Koç diyaloğu: Fenerbahçe'nin ilk kadın başkanı olmak istediğimi söyledim...

Olimpiyat tarihimizde madalya kazanan ilk kadın boksörümüz olarak tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu, Tivibu Spor'da katıldığı programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen eğlenceli bir diyaloğu paylaştı.

Buse Naz Çakıroğlu'nun sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her şeyle ilgilenen bir ekip var arkamda. Bir talebimin reddedildiğini görmedim. Başkanımızın bizimle birebir ilgilenmesi bizi çok önemli hissettiriyor. Kendisiyle anlaşamadığımız bir nokta var. Daha önce Fenerbahçe'nin kadın bir başkanı yokmuş. Ben olmak istiyorum. Son buluşmamızda bunu söyledim, pek hoşuna gitmedi ama bilmiyorum belki beni artık sevmiyor olabilir.