Buse Naz Çakıroğlu’na mehterli karşılama! Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Tokyo’da gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu’na arkadaşlarının hazırladığı mehter takımlı karşılama hem sporcunun hem de ailesinin gözlerini yaşarttı.

Hava alanında yapılan karşılama töreninden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tahsis ettiği otobüs ve diğer araçlarla birlikte konvoy eşliğinde oturdukları ilçe olan Maltepe’nin Cevizli Mahallesi’ne gelen kafile burada sürpriz ikinci bir karşılama töreniyle karşılaştı.

KARDEŞİ VE HOCASININ OĞLU BAŞ ROLDE

Buse Naz Çakıroğlu’nun antrenörü Nazım Yiğit’in oğlu Alperen Yiğit, kardeşi Oğuzhan Çakıroğlu, aile dostları Adem Akdeniz ve birçok arkadaşının hazırladığı sürpriz İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve milli sporcunun bulunduğu otobüsün mahalleye girmesiyle başladı.

Bir anda davullar vuruldu, mehteran ekibi marşlar söylemeye, konfetiler, çiçekler atılmaya, alkış tufanı kopmaya başlayınca gümüş madalyalı sporcumuz da gözyaşlarını tutamadı.





ANNE ÇAKIROĞLU: HABERİMİZ YOKTU

Kısa süreli bir şaşkınlığın ardından kendisini karşılayan ailesi ve sevdikleriyle kucaklaşan Buse Naz Çakıroğlu daha sonra kendisine bu sürprizi hazırlayan arkadaşlarına üçlü çektirip kutlamalara katıldı. Sürpriz karşılamadan haberlerinin olmadığını belirten Buse Naz’ın annesi Duygu Çakıroğlu "Meğer arkadaşları günlerdir bu karşılamayı organize ediyorlarmış. Mehter takımını bir anda karşımızda görüp kahramanlık marşlarını duyunca etkilendik, mutluluk gözyaşları içinde mahallemize, evimize girdik." dedi

TEK HEDEFİM GÜMÜŞÜ ALTINA ÇEVİRMEK

Boksta kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu havaalanında yaptığı açıklamada çok uzun bir süreci başarıyla geride bıraktıklarını söyledi. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Buse Naz "Bence takım olarak çok büyük bir başarı elde ettik, kazanılmamış madalya sayısını kazandık. Bu, 2024 için de çok büyük bir umut ışığı oldu. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin de yolunu açtık. 2024 Paris için de çok büyük umut oldu. Artık benim tek hedefim bundan sonraki Avrupa, dünya ve olimpiyatta bu madalyanın rengini altına çevirmek" dedi.

OĞLUMA NİYETLENDİM KIZIM BOKSÖR OLDU

Dün İstanbul’a gelen kızıyla iki muhteşem karşılama töreni yaşadıktan sonra eve girdiklerinde kızının boynuna sarılıp ‘Başardım annem’ dediğini söyleyen Duygu Hanım kızının boksör olma öyküsünü şöyle anlattı:

"Buse Naz 13 yaşındaydı... O yıl Oğuzhan kolunu dirseğinden kırdı. Doktor kolun güçlenmesi için boks yapmasını önerdi. Ben de oğlum tek gitmesin, Buse de ona arkadaş olsun istedim ve birlikte spor salonuna yazdırdım. Oğlum bu sporu pek sevmedi, ilgi de duymadı ama Buse çok sevdi. Yeteneği de vardı. Antrenörü Nazım Yiğit, Buse’de yeteneğin boyutunu keşfetti ve devam etmesini istedi. Buse de isteyince devam ettik. 1-2 yıl içinde il ve bölge de şampiyonluklar kazandı, ertesi yıl uluslararası arenaya açıldı ve orada da her gittiği yerden madalyayla döndü. O arada üniversiteyi de bitirdi, öğretmen oldu” dedi.

BUSE NAZ ÖĞRETMEN

Kızının hem madalyasıyla hem öğretmen olmasıyla gurur duyduğunu söyleyen Duygu Hanım, "Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet ortaokuluna beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Olimpiyat nedeniyle şu an izinli ama görevine gidecek." dedi.

ANNE İÇ GÜDÜSÜYLE "İYİ MAÇ ÇIKARDI" DİYORUM

Kızının evine yeni döndüğü için final maçını konuşamadıklarını belirten Duygu Hanım "Konuyu konuşamadık ama annelik içgüdüsüyle finalde çok güzel bir maç çıkarttığını düşünüyorum. Sonuçta Buse çok genç, karşısında 3 olimpiyat görmüş, dövüşmüş bir boksör vardı. Gayet iyi oynadı, çok centilmen ve sempatikti. Bu sene gümüş oldu, Paris’ten altınla gelir inşallah" dedi.

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