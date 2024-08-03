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Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te madalyayı garantiledi!

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#Paris2024#Buse Naz#Paris
Buse Naz Çakıroğlu, Pariste madalyayı garantiledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 23:05

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı.

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen Çakıroğlu'nun, finale yükselme mücadelesi 6 Ağustos Salı günü yapılacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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#Paris2024#Buse Naz#Paris

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