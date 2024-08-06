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Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te finale yükseldi! Altın madalyaya son 1 adım...

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#Paris2024#Buse Naz#Boks
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024te finale yükseldi Altın madalyaya son 1 adım...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 23:48

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükseldi.

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 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.

İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.

Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.

Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.

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#Paris2024#Buse Naz#Boks

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