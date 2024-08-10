Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat tarihimize geçti

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda, kadın boksundaki üçüncü madalyamız Buse Naz Çakıroğlu’ndan geldi. 50 kiloda mücadele eden milli sporcu, Çinli rakibi Yu Wu’ya 4-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Çakıroğlu böylelikle Tokyo 2020’den sonra üst üste ikinci olimpiyattan gümüş madalya ile ayrılmış oldu. Fenerbahçe Kulübü sporcusu olan Buse Naz Çakıroğlu, iki olimpiyatta madalya kazanmayı başaran ilk boksör olarak Türk spor tarihine adını yazdırmayı başardı.

KADIN BOKSUNDA ÜÇ MADALYA

Türkiye, 2024 Olimpiyatları’nda kadın boks branşını üç madalya ile tamamladı. Buse Naz Çakıroğlu ile Hatice Akbaş gümüş madalya kazanırken, Esra Yıldız Kahraman bronz madalya elde etti. Fenerbahçe Kulübü, dünkü maçın ardından bir mesaj yayınlayarak, “Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz” dedi.

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ANTRENÖR YiĞiT ÇOK SiNiRLENDi

Bu arada Kadın Boks Milli Takımımız’ın antrenörü Nazım Yiğit’in maç sırasındaki hareketleri nedeniyle Çinli Yu Wu ve antrenörlerine çok sinirlendiği ve güçlükle sakinleştirildiği görüldü.