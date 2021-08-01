Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyasını garantiledi

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti.



Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı.



Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.



Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo'da kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu.

YARI FİNAL RAKİBİ ÇİNLİ HSİAO-WEN HUANG OLDU

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkan ve olimpiyat madalyasını garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu.



2019'da dünya şampiyonu olan Huang, Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Sırbistan'dan Nina Radovanovic'i 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi olmaya hak kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.00'da başlayacak.

BAKAN KASAPOĞLU, BUSE NAZ ÇAKIR'I TEBRİK ETTİ

Kokugikan Arena'da Buse Naz'ın karşılaşmasını tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuyu yalnız bırakmadı.



Müsabaka sonrası ringin kenarına gelen Kasapoğlu, burada milli sporcu ve antrenörü Nazım Yiğit'le bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, altın madalya yolundaki milli sporcuya sonraki karşılaşmaları için de başarılar diledi.