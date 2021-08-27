Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buse Naz Çakıroğlu’nun biyografisi
Buse Naz Çakıroğlu merak edilen isimlerden biri oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boks 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan milli sporcu, kadınlar boksta Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı kazandırdı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler
Buse Naz Çakıroğlu, MasterChef 2021 konukları arasında yer alıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boksta Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı kazandıran Çakıroğlu 1996 doğumlu. İşte Trabzon’da dünyaya gelen milli sporcu hakkında bilgiler
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon’da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu’nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.
Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boks 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.