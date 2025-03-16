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Buse Naz Çakıroğlu - Chol Mi Pang Dünya Boks Şampiyonası final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Altın madalya için mücadele edecek!

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Buse Naz Çakıroğlu - Chol Mi Pang Dünya Boks Şampiyonası final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Altın madalya için mücadele edecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 15:31

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kilo mücadelesinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu bugün Chol Mi Pang ile final oynayacak. Buse Naz Çakıroğlu final maçı hangi kanalda? sorusu da maçı seyretmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. Çeyrek final maçında Çinli rakibi Sitong Wei’yi, yarı final müsabakasında ise Moğolistanlı Arinzul Chinabat’ı mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu finali de kazanıp altın madalyayı ülkemize getirmek istiyor. Peki, Buse Naz Çakıroğlu - Chol Mi Pang boks maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu - Chol Mi Pang maçı bu akşam oynanacak. Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic ile karşı karşıya gelmişti. İlk iki rauntta hakemlerin tüm puanını alan Buse Naz, son rauntta etkili yumruklarıyla rakibine 3 kez saydırdı ve raunt tamamlanmadan hakem kararıyla maçı kazandı. Buse Naz Çakıroğlu finalde ise Chol Mi Pang ile altın madalya için yarışacak. Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı hangi kanalda? Buse Naz Çakıroğlu - Chol Mi Pang maçı saat kaçta?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU - CHOL Mİ PANG BOKS FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çeyrek final maçında Çinli rakibi Sitong Wei’yi, yarı final müsabakasında ise Moğolistanlı Arinzul Chinabat’ı mağlup eden 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, final maçında Kuzey Koreli rakibi Pang Chol Mi ile karşılaşacak. Buse Naz Çakıroğlu - Chol Mi Pang Dünya Boks Şampiyonası final maçı 16 Mart Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Buse Naz Çakıroğlu - Chol Mi Pang Dünya Boks Şampiyonası final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Altın madalya için mücadele edecek

ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Buse Naz Çakıroğlu, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da finale kalmayı başardı.

Tecrübeli milli boksör, 2019'da ve 2022'den sonra yine finalde mücadele edecek.

Dünya şampiyonalarında 2019'da gümüş, 2022'de altın madalya alan Buse Naz, 2024'te de şampiyonluk için mücadele edecek.

Kariyerinde olimpiyatlarda 2 gümüş, dünya şampiyonalarında 1 altın, 1 gümüş, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunlarında ise 2 altın madalyası bulunan Buse Naz, yeni bir büyük başarı için pazar günü yumruk atacak.

 

 

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