'Burun sıkma' olayının perde arkası ortaya çıktı! Jose Mourinho ve Okan Buruk...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği derbiye, takımların ortaya koyduğu futbol ve hakemlerin performansından ziyade, yaşanan gerginlikler damga vurdu. Olaylar öylesine yoğun ve şiddetliydi ki, tüm dünya medyasında geniş yer buldu. Özellikle de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha içinde rakip meslektaşı Okan Buruk’un burnunu sıkması ve Buruk’un bu darbe sonrası yere yığılması futbolda son dönemin en çok konuşulan olayı oldu.

Tito'ya yaptığı hareket hala hafızalarda

2011 yılında Real Madrid’in başında iken Barcelona Antrenörü Tito Vilanova’nın gözüne parmağını sokmaya çalışması hareketi hâlâ hafızalarda olan Mourinho’nun, Okan Buruk’a burun sıkma eyleminde bulunması, Türkiye’de pek alışılmış bir durum olmadığı için Portekizli teknik adama birçok kesimden tepkiler yağdı. Türkiye’nin yanı sıra dış dünyada da çarpıcı yorumlar yapıldı. Kimileri, “Jose Mourinho, kaybetmenin getirdiği gerilime yenik düştü” dedi. Bazıları, “Dikkatleri üzerine çekmek için yaptı” iddiasında bulundu, hatta “Kendini kovdurup tazminat almak istiyor” diyenler bile oldu.

Sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı

Dün sosyal medyada yayınlanan bazı görüntüler olaya ilişkin tartışmaları daha da yoğunlaştırdı. Peki, maçın bitiş düdüğünün ardından, polislerin, güvenlik görevlilerinin, yakın korumaların bulunduğu, televizyonların canlı yayınladığı, hakemlerin gözü önündeki bir ortamda Mourinho’yu bu denli öfkelendiren şey ne oldu? Mourinho ile Buruk arasında o an neler yaşandı? Portekizli teknik adam, Buruk’un arkasından gidip burnunu sıktı? Bu soruların cevabını öğrenmek için her iki kulübün ve TFF’nin yetkililerine ulaşmaya çalıştık. Fenerbahçe cephesinden aldığımız bilgilere göre olay şöyle gelişti:

Mourinho eleştirdi, Buruk tebrik etti

Gergin geçen maçın bitiş düdüğünün ardından Jose Mourinho, santra noktasına yakın bir yerde toplanan hakem Cihan Aydın ve yardımcılarının yanına giderek, yönetimi ile ilgili İngilizce serzenişte bulundu. Bu arada hemen arkasından hakemlerin yanına gelen Okan Buruk, Mourinho’nun da duyacağı şekilde hakemlere İngilizce, “Siz bu adamı dinlemeyin, çok iyi maç yönettiniz” dedi. Galatasaray Teknik Direktörü bu sözleri söyledikten sonra sırtını dönüp giderken, Mourinho kendisine, şu an itibariyle içeriği bilinmeyen İngilizce bir şeyler söyledi.

İrfan Can ve görevliler yerden kaldırdı

Mourinho'nun sözlerinin ardından Okan Buruk sağ yumruğunu bel hizasından yukarı doğru peş peşe 2 kez kaldırarak, “Very good refereeing. (Çok iyi hakem performansı)” dedi ve ardından, “Shut up. F... off. (Kapa çeneni. S... git)” diye devam etti. Bunun üzerine Jose Mourinho burun sıkma eylemini gerçekleştirdi. Sonrasında Buruk burnunu tutarak yere yığılırken, hakem Cihan Aydın, bu hareketi nedeniyle Mourinho’ya kırmızı kart gösterdi. Okan Buruk da Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve Galatasaray Kulübü görevlileri tarafından yerden kaldırıldı.

'Hiçbir anlamı yok'

Jose Mourinho’nun, Okan Buruk’un burnunu sıkması sonrası akıllara, “Neden itip üzerine yürümek gibi bir hareket yerine burnunu sıkmayı tercih etti? Bu hareket Portekiz kültüründe bir şey mi ifade ediyor?” sorusu geldi. Bu soruyu Portekiz’in A Bola gazetesinden Luis Mateus’a sorduk. Mateus’un cevabı şöyle: “Hiçbir anlamı yok. Bu saldırganlıktan başka bir şey değil. Zaten parmağını Tito Vilanova’nın gözüne de sokmuştu.”