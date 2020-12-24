Buruk galibiyet

Yorumlaması çok zor bir maç izledik. Maçı izlemeden sadece skoru gören futbolseverler maçı Fenerbahçe’nin rahat kazandığını düşünebilirler, ama öyle olmadı. Ligimizde bir maç daha, iki takımdan çok hakemin performansıyla öne çıktı.

Psikolojisi zor bir maçtı Erol Bulut ve takımı için. Eksikler yüzünden, biraz da mecburen, daha önce oynamamış oyuncuları tercih etmişti genç antrenör. Maç sonunda, eleştirilen bu tercihleri, “Eksikler yüzünden her istediğimizi yapamıyoruz” diyerek savundu.

Daha altıncı dakikada, Fenerbahçe kalesine ilk gelen top, Mahmut Tekdemir’in ayağından Başakşehir adına maçın ilk golü olarak kayda geçti. Bu, Tekdemir’in Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe filelerini ilk kez havalandırdığı andı. Gol aynı zamanda Başakşehir’in bu sezon ligdeki en erken golüydü. Fenerbahçe karşısında baskın bir oyun oynuyordu Başakşehir. ‘Bay’ geçtiği haftadan sonra dinç bir takım vardı sahada. Ancak Gustavo’ya verilmeyen kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi. Bu onlar adına ilk kırılma anıydı. Buna rağmen, maçın ilk yarısında Fenerbahçe kalesine 11 şut çektiler. Fenerbahçe, kalesinin bu sezon en çok yoklandığı ilk yarının uzatma dakikalarında Nazım’ın ayağından skoru eşitledi.

BAHATTİN ŞİMŞEK ÖNE ÇIKTI

Maçın ikinci yarısında, son haftaların eleştirilen ismi Tisserand takımı adına ikinci golü kaydetti. Maçın bundan sonrasında öne çıkan performans, hakem Bahattin Şimşek’e aitti. Önce Rafael değmediği top yüzünden aldığı faule itiraz edince kırmızı kart gördü, onu Okan Buruk izledi. Birkaç dakika sonra İrfan Can da atılınca Başakşehir sahada 9 kişi kaldı. Sonrasında 84. dakikada Luiz Gustavo, 89’da Mert Hakan’ın sayılarıyla skorıu 4-1’e getirdi sarı-lacivertliler. Mert Hakan’ın attığı gol sonrası tüm takımın Erol Bulut’a koşması genç antrenörün beklediği desteği takım içinden bulduğunun göstergesiydi.

Hakemi bir kenara bırakırsak, Fenerbahçe adına geriye düştüğü maçı çevirmeyi başarmak önemliydi; kendisi için çok önemli ve çok ihtiyacı olan bir galibiyet aldı. Başakşehir adına domine ettiği ilk yarının ardından, çıkan ve çıkmayan kartlar yüzünden hak etmediği bir mağlubiyet almak üzücüydü. Ama maçı asıl kaybeden kesinlikle Bahattin Şimşek oldu.

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