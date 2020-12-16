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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Bursaspor'un genç golcüsü Batuhan Kör hedeflerini açıkladı! Milli Takım ve Avrupa...

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Bursaspor'un genç golcüsü Batuhan Kör hedeflerini açıkladı! Milli Takım ve Avrupa...
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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Bursaspor, İzmir'de Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, takımına 4 golle turu getiren Batuhan Kör performansıyla yıldızlaştı. 19 yaşındaki futbolcu mücadele sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Batuhan, "Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Bursaspor'un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi. 

Batuhan son olarak, hedefinde milli takım forması giymek olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

 

Bursasporun genç golcüsü Batuhan Kör hedeflerini açıkladı Milli Takım ve Avrupa...

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