Bursaspor'un eski yıldızı Jozy Altidore, ünlü tenisçi Sloane Stephens ile evlendi

Haberin Devamı

Kariyerinde Villarreal, Hull City, AZ Alkmaar ve Sunderland gibi takımlarda oynamış, ülkemizde de 2010-11 sezonunda Bursaspor forması giymiş ABD'li futbolcu Jozy Altidore, ABD'li yıldız tenisçi Sloane Stephens ile evlendi.

32 yaşındaki Altidore, şu anda MLS ekibi Toronto FC'de forma giyiyor.

Sloane Stephens kimdir?

Şu anda WTA sıralamasında 65. sırada yer alan 28 yaşındaki Sloane Stephens, kariyerinin başlarında 'Yeni' Serena Williams olarak gösteriliyordu. 2017 yılında Amerika Açık'ı kazanan Stephens, Avustralya Açık'Ta yarı final, Fransa Açık'ta final, Wimbledon'da ise çeyrek final gördü.

Sloane Stephens, 2018 yılında tek kadınlarda dünya 3 numarası olmuştu.