Bursaspor'un eski yıldızı Jozy Altidore, ünlü tenisçi Sloane Stephens ile evlendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Ambulans uçakla mecburen İstanbulda Tarihi final öncesi bu da olduAmbulans uçakla mecburen İstanbul'da! Tarihi final öncesi bu da oldu#Beşiktaş
Bakan Nebatiden büyüme mesajı: İhracat odaklı büyüme trendi bu yıl da devam edecekBakan Nebati'den büyüme mesajı: İhracat odaklı büyüme trendi bu yıl da devam edecek#Nureddin Nebati
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Antalya depremle uyandı AFAD büyüklüğünü duyurdu... Uzman isimden dikkat çeken sözlerAntalya depremle uyandı! AFAD büyüklüğünü duyurdu... Uzman isimden dikkat çeken sözler#Deprem
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Çin yine şaşırttı: Ülkeye gelen binlerce kişi mühürlenecek Kapalı bir balonda yaşayacaklar...Çin yine şaşırttı: Ülkeye gelen binlerce kişi mühürlenecek! Kapalı bir balonda yaşayacaklar...#Çin
Kripto para yatırımcıları dikkat Dev bankadan önemli tahminKripto para yatırımcıları dikkat! Dev bankadan önemli tahmin#Bitcoin
Omikron evde Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattıOmikron evde! Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattı#Omikron
Türkler yüzerek geliyor paniği'Türkler yüzerek geliyor' paniği!#Hulusi Akar
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
Sarıyerde dehşet anları Arkasına bakmadan kaçtıSarıyer'de dehşet anları! Arkasına bakmadan kaçtı#İstanbul
Anketlerde rüzgâr değiştiAnketlerde rüzgâr değişti#Ekonomi
130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı#Baklavacı Hacı Sayid
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bursaspor'un eski yıldızı Jozy Altidore, ünlü tenisçi Sloane Stephens ile evlendi

#Futbol#Jozy Altidore#Sloane Stephens
Bursasporun eski yıldızı Jozy Altidore, ünlü tenisçi Sloane Stephens ile evlendi

Bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen ABD'li ünlü futbolcu Jozy Altidore, ABD'li yıldız tenisçi Sloane Stephens ile evlendi.

Haberin Devamı

Kariyerinde Villarreal, Hull City, AZ Alkmaar ve Sunderland gibi takımlarda oynamış, ülkemizde de 2010-11 sezonunda Bursaspor forması giymiş ABD'li futbolcu Jozy Altidore, ABD'li yıldız tenisçi Sloane Stephens ile evlendi.

32 yaşındaki Altidore, şu anda MLS ekibi Toronto FC'de forma giyiyor.

Sloane Stephens kimdir?

Şu anda WTA sıralamasında 65. sırada yer alan 28 yaşındaki Sloane Stephens, kariyerinin başlarında 'Yeni' Serena Williams olarak gösteriliyordu. 2017 yılında Amerika Açık'ı kazanan Stephens, Avustralya Açık'Ta yarı final, Fransa Açık'ta final, Wimbledon'da ise çeyrek final gördü.

Sloane Stephens, 2018 yılında tek kadınlarda dünya 3 numarası olmuştu.

Bursasporun eski yıldızı Jozy Altidore, ünlü tenisçi Sloane Stephens ile evlendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Jozy Altidore#Sloane Stephens

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid