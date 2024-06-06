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Bursaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Hasan Sabri Karaca, kariyerini bitirmek zorunda kaldı!

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#BURSASPOR#Hasan Sabri Karaca#FUTBOL
Bursasporun 19 yaşındaki futbolcusu Hasan Sabri Karaca, kariyerini bitirmek zorunda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 11:57

Bursaspor’un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca, üst üste geçirdiği ameliyatlardan sonra futbolu bıraktığını açıkladı. Büyük üzüntü yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, “10 yıl önce kapısından içeri girdiğim Bursaspor'u ve çocukluk aşkım olan futbolu bırakmak durumundayım” dedi.

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Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca, geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

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Hasan Sabri Karaca’nın paylaşımı şu şekilde: “Bu güzel günümde sizlerle bu acıyı paylaşmak gerçekten çok zor fakat paylaşmak durumundayım. 10 yıl önce kapısından içeri girdiğim Bursaspor'u ve çocukluk aşkım olan futbolu bırakmak durumundayım. Bu kararı almak benim için son derece zor oldu, ancak vücudumun geçirdiği dört ameliyatın ardından futbolu devam ettiremeyeceğim sonucuna vardık. Bu süreçte her zaman terimin son damlasına kadar mücadele ettim, sevinçleri, üzüntüleri, gururları ve hayalleri bu formanın altında yaşadım. Ancak, Allah'ın takdiriyle, bu noktada sona geldik. Gelecekte amacım, Bursaspor camiasına gururla hizmet etmek, formayı terlettiğim günlerde olduğu gibi farklı alanlarda katkı sağlamaktır.”

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#BURSASPOR#Hasan Sabri Karaca#FUTBOL

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