Bursaspor’u iç sahada pandemi etkiledi, 9 maçta puan kaybı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun tam 1 yıl önce aldığı karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1’inci Lig, Misli.Com 2’nci ve 3’üncü Lig’deki tüm müsabakalar seyircisiz oynanmaya başladı. Aradan geçen 1 yıllık süreçte kulüpler, seyircisinden yoksun olarak mücadele verirken Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor da, çıktığı iç saha maçlarında taraftarının eksikliğini önemli ölçüde hissetti.

14 Mart 2020 tarihinde Spor Toto 1’inci Lig 2019/20 sezonunun 28’inci haftasında Beypiliç Boluspor’u konuk ettiği maçla birlikte bu sürece başlayan Bursa temsilcisi, ligde 17 iç saha maçına çıktı. Bu mücadelelerin 8’ini kazanan yeşil-beyazlılar, 5 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Tüm yenilgilerini, bu sezon oynanan karşılaşmalarda alan Bursaspor, 4 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı. Bursa temsilcisi böylelikle; pandemi sürecinde iç sahada 17 maçın 9’unda puan kaybetmiş oldu.Geçen sezon pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanması kararı alınmadan önce ise Bursaspor, Spor Toto 1’inci Lig’de 2019/20 sezonunda seyircisiyle 13 maça çıkmış; bunların 8’ini kazanırken, 3’ünde berabere kalmış ve 2’sini kaybetmişti.

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