Bursasporlu taraftarlara polis müdahalesi!

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 23’ncü hafta maçında Bursaspor, Belediye Kütahyaspor’un konuğu oldu.

Kütahya Dumlupınar Stadı’nda oynanan maç, Belediye Kütahyaspor’un 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Bursaspor, Kütahya deplasmanında sezonu ilk mağlubiyetini yaşadı.

Maçın ardından geniş güvenlik önlemleri arasında boşaltılan deplasman tribünündeki taraftarlar, otobüslere bindirildi. Dönüş yolunda otobüsleri durdurarak yoldan geçen Kütahyasporlu taraftarları darp ederek, 2 araca zarar veren yeşil-beyazlı ekibin taraftarları, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen araçlarına binmeyi kabul etmedi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen araçlarına binmeyerek taşkınlık çıkarmaya devam eden bazı taraftarlar, görevli polis ekiplerine zorluk çıkardı. Bir taraftar ise eline aldığı çekici kendilerine müdahale eden polise savurdu. Güçlükle araçlarına bindirilen taraftarlar yine geniş güvenlik tedbirleri arasında kentten ayrıldı.

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