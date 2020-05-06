Bursasporlu futbolcular 8 Mayıs'ta toplanacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 8 Mayıs'ta kampa girecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren takımın, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa gireceği duyuruldu.
Açıklamada, futbolcuların aynı gün tesislerde Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından teste tabi tutulacakları ifade edildi.
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