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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 21:14,Son Güncelleme:

Bursasporlu futbolcular 8 Mayıs'ta toplanacak

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Bursasporlu futbolcular 8 Mayıs'ta toplanacak
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 8 Mayıs'ta kampa girecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren takımın, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa gireceği duyuruldu.

Açıklamada, futbolcuların aynı gün tesislerde Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından teste tabi tutulacakları ifade edildi.

 

Bursasporlu futbolcular 8 Mayısta toplanacak

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