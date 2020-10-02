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Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Bursasporlu Burak Kapacak'a milli davet! Fenerbahçe iddiaları vardı...

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Bursasporlu Burak Kapacak'a milli davet! Fenerbahçe iddiaları vardı...
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Bursaspor’un genç yıldız adayı Burak Kapacak, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi. Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldiği iddia gelmişti.

Ümit Milli Takım'ın 13 Ekim 2020 Salı günü İngiltere U21 Milli Takımı ile İngiltere'de oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak da davet edildi. 

Kapacak’ın da yer aldığı aday kadro, 5 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul’da toplanacak.

 

Bursasporlu Burak Kapacaka milli davet Fenerbahçe iddiaları vardı...

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