Bursasporlu Ali Akman'dan dikkat çeken istatistik! 3 pozisyonun 1'i gol...

TFF 1. Lig’de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinin başında gelen Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçmekte zorlanmıyor.

9 haftada 7 gol atan Ali Akman, girdiği pozisyonların yüzde 32’sini gole çevirmeyi başardı.

Genç futbolcu ayrıca, her şekilde topu filelerle buluşturmasını da biliyor.

Ali Akman, attığı 7 golün 3’ünü sağ, 3’ünü de sol ayakla kaydederken, 1 de kafa golüne imza attı.

18 yaşındaki futbolcu, gollerinin tamamını ceza sahası içinden attı.

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