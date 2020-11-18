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GeriFutbol Bursasporlu Ali Akman'dan dikkat çeken istatistik! 3 pozisyonun 1'i gol...
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Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Bursasporlu Ali Akman'dan dikkat çeken istatistik! 3 pozisyonun 1'i gol...

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TFF 1. Lig’in en skorer isimlerinden biri olan Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini golle sonuçlandırıyor.

TFF 1. Lig’de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinin başında gelen Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçmekte zorlanmıyor.

9 haftada 7 gol atan Ali Akman, girdiği pozisyonların yüzde 32’sini gole çevirmeyi başardı.

Bursasporlu Ali Akmandan dikkat çeken istatistik 3 pozisyonun 1i gol...

Genç futbolcu ayrıca, her şekilde topu filelerle buluşturmasını da biliyor.

Ali Akman, attığı 7 golün 3’ünü sağ, 3’ünü de sol ayakla kaydederken, 1 de kafa golüne imza attı.

18 yaşındaki futbolcu, gollerinin tamamını ceza sahası içinden attı.

 

Bursasporlu Ali Akmandan dikkat çeken istatistik 3 pozisyonun 1i gol...

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