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GeriFutbol Bursaspor'un antrenmanlara başlama tarihi belli oldu
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İHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Bursaspor'un antrenmanlara başlama tarihi belli oldu

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Bursaspor'un antrenmanlara başlama tarihi belli oldu
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Yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde idmanlara başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından Bursaspor, toplanma tarihini belirledi.

Buna göre yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Sağlık Bakanlığı tarafından teste tabi tutulup ardından kampa girecek.

Bursasporun antrenmanlara başlama tarihi belli oldu

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