İHA
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Bursaspor'un antrenmanlara başlama tarihi belli oldu
Yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde idmanlara başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından Bursaspor, toplanma tarihini belirledi.
Buna göre yeşil-beyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Sağlık Bakanlığı tarafından teste tabi tutulup ardından kampa girecek.
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