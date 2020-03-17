Bursaspor'dan yalanlama! "Anıl Karaer ve Özer Hurmacı..."

TFF 1.Lig’de Bursaspor’un, sahasında Boluspor ile oynadığı mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrılmasının ardından, deneyimli futbolcular Özer Hurmacı ve Anıl Karaer’in kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.

Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.





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