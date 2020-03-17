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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Bursaspor'dan yalanlama! "Anıl Karaer ve Özer Hurmacı..."

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Bursaspor'dan yalanlama! "Anıl Karaer ve Özer Hurmacı..."
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

TFF 1.Lig’de Bursaspor’un, sahasında Boluspor ile oynadığı mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrılmasının ardından, deneyimli futbolcular Özer Hurmacı ve Anıl Karaer’in kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.

Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Bursaspordan yalanlama Anıl Karaer ve Özer Hurmacı...

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