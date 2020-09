Bursaspor'dan transfer açıklaması! Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak...

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensupları ile bir araya gelen genç teknik adam, takımın son durumunu değerlendirdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “Bugün, Bursaspor’un değerli teknik direktörü Mustafa Er’i ağırlıyoruz. Daha önceki süreçte de bu büyük aile, Bursaspor’un hep yanında oldu. Tabii zor zamanlar geçiyoruz, umuyorum ki, futbolun daha aktif, seyirci, bütün aktörlerin bir arada olduğu zamanları Allah bizlere nasip eder. Yeniden zirveye sloganıyla, Bursaspor ait olduğu yere, Süper Lig’e dönmek istiyor. Bu sezon yeni yapılanma ile yola çıktılar, bugün bir arada olmamızın sebebi de Mustafa Er hocadan bu yılın Bursaspor’unun bizlere neler sunacağını öğrenebilmek” dedi.

Şehrin birlikteliğe ihtiyacı olduğuna değinen Mustafa Er, “İnşallah, bu buluşmalar sıklıkla olur. Şehrimizin buna ihtiyacı var, taraftar, basın bir arada olabilmesi en büyük dileğimiz. Bu konuda eksik kaldık, belki ayrıştık, ancak bu sportif başarıdan bile önemli çünkü sportif başarıyı bize birliktelik getirecek diye düşünüyorum. Armaya yüzünüzü döndüğünüz an bu sevgi hiç bitmeyecektir, biz de oyuncu grubumuzla 3 haftadır birlikteyiz. Camianın neler beklediğini, oyuncularımıza anlatıyoruz. Skordan bağımsız bir şekilde taraftarın futbol kültürü olduğunu, bu kültürü sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bulunduğumuz durumu ortaya koymak gerekiyor ki tedavisi mümkün olsun. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Ciddi eksiklerimiz var, saha içerisinde birlik ve beraberlik sağlandığı sürece zamanla kapatılacak, Özlüce’deki havayı değiştirmek adına ciddi adımlar atılıyor. Şehir bütünleştiği zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok. İçeriden geldiğimiz için camiayı iyi biliyoruz. Altyapıdan çok oyuncumuz var, onların ruh halini biliyoruz eksiklerini biliyoruz. Ekstra antrenmanlarla eksiklerini giderip herkesin mutlu bir şekilde seyredeceği bir takım için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

TRANSFER YAPILACAK MI?

Transfer tahtasının açılması halinde maksimum 4-5 oyuncu alacaklarını kaydeden Mustafa Er, “Bu yapıyı bilecek oyuncular olması lazım. Maddi anlamda büyük beklentileri olmaması gerekiyor, bazı sıkıntılara göğüs gerebilmeleri gerekiyor çünkü mevcut oyuncular bunları bilerek kaldı, biz bunu bilerek geldik. Bu yapının zedelenmemesi için takımı sahiplenecek önce karakterli, sonra da katkı koyabilecek oyuncu alacağız tabii tahta açılırsa. Hiçbir oyuncuya Bursaspor’u bekle demem, mevcut oyuncularla ne yapabiliriz birinci önceliğimiz bu. Sahaya odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ VE BURAK KAPACAK...

Kubilay Kanatsızkuş’ın artık aralarında olmayacağını belirten Er, “Bursaspor’da bir oyuncu oynamak istemiyorsa ismi önemli değil bana göre. Şu an zor görünüyor para kazanmak, Kubilay’ın süresi de doldu. Ali Akman ile Burak Kapacak bizim için çok değerli. Burak ile alakalı söylentiler var, bu Burak’ın performansını etkiledi, dalgalanma yaşıyor. Biz bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz ama süreç bitmese de odaklanması gerekiyor bu bahane değil. Ali sezona çok iyi başladı, üzerine koyarak devam edecektir, Ali’nin ayrılması tarafı değilim. Yeni vitrine çıktı, şu an için gerçek değerini bulmayacaktır. Minimum bir yıl daha kalmalı ki değerine yaklaşabilsin çok farklı özellikleri olan çok özgüvenli bir oyuncu çok da karakterli. Diğer oyuncularımız da arkadan gelecek” açıklamalarında bulundu.

Sedat Dursun ile alakalı olarak Kubilay Kanatsızkuş’a yakın tarzda bir sorunun bulunduğunu söyleyen Er, “Sedat’ın ben en çok maç dönüşünde otobüste paylaşım yapmasına üzüldüm. Otobüste veda mesajı yayınlamamak beni çok üzdü. Bu kulübün, armanın kıymetini bilmek lazım. Sedat ile maçtan sonra konuştum, sıkıntılarının olduğunu ayrılmak istediğini söyledi, o da aramızda olmayacak. Sedat olmadanyolumuza devam edeceğiz. Bizim için çok ciddi bir problem değil. Armayı taşımak istemeyen her oyuncu ayrılması gerekiyor. Burası çok büyük bir camia, çok büyük değer. Biz bunun kıymetini bilen oyuncularla devam edeceğiz, gerekirse 16 yaşındaki Kerem’i oynatırız. Serdar Özkan’ın sakatlık problemi de var, Serdar ile alakalı her şey olabilir. Devam da edebilir, ayrılabilir, transfer süreci bitene kadar her şey olabilir mevcut kim varsa saha içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Mevcut oyuncularla her maçı kazanmak istediklerini kaydeden Er, “Rakiplerimizin hepsine saygı duyacağız, hiçbir rakibi gözümüzde büyütmeyip kazanmak için çıkacağız. Adana Demir maçında sancısını çektik, daha dik durmamız gerekiyordu, çok net hedef koymaktansa bu oyuncuları geliştirmek ve üzerine koyarak geliştirmek saha içerisinde duruş gösterebilmek. Bizim amacımız bu. Ayrılıkların oyun planının sekteye uğratacağını düşünmüyorum. 16 yaşındaki oyuncumuzla oynarız sahaya çıksın gerekeni yapacaktır. 3 haftadır beraberiz tam istediğimizi oynayamıyoruz bu bir süreç milli maç arasına kadar, 5. haftadan sonra yüzde 75’leri görebileceğimizi düşünüyorum. Saha içi organizasyon anlamında kondisyon anlamında gerideyiz, veriler de onu gösteriyor. Takımımız kenetlendiği için Altınordu gibi senelerdir çalışan birlikte oynayan takıma biz de bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı bazı pozisyon değişiklikleri ile doğru oyunu oynayarak kazandık. Bizim oyun planımızda belli bir düzenimiz olacak. Genel hatlarıyla 6. 7. haftadan sonra oynatmak istediğimiz oyun sahada net bir şekilde görülecektir” şeklinde konuştu.

Genç oyunculara karşı daha dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Er, şunları söyledi;

“Vefa Temel sadece 45 dakika oynadı. Bizim için çok özel bir oyuncu, diğer oyuncularımız da çok özel. Çok genç oyuncularımız. Biz hemen çok farklı yere koyup, bir iki kötü oyunla dibe vurabiliyoruz. Bunlar çok gençler, okuyorlar, etkileniyorlar. Vefa çok yetenekli. Gelecek çok oyuncumuz da var, hepsi bizim için çok değerli. Zamanı gelince hepsi şans bulacak. Bizim oyuncularımız çok kaliteli ve yeterli. Biz sadece fiziksel ve mental açıdan hazırlıklarına bakıyoruz. İki maçta forma giymeyen oyuncu 1 ay sonra çok farklı durumda olabilir biz hepsine değer verelim, ama ilk adımlarını atıyorlar daha yürüyecekler koşacaklar. Mental anlamda çok dalgalanma yaşamamaları için sağduyulu olmak gerek. İsimden ziyade altyapı oyuncuları iyi gidiyor, çok daha iyi olacak. İsim isim bize gitmek zarar verebilir, biz hepsini bir bütün halinde değerlendireceğiz. Altınordu ile oynadığımız maçta 22 tane Türk oyuncu vardı sahada. 10 tane Vakıfköy oyuncusuna şans verdik. Her iki kulüp Türk futboluna hizmet veriyor. Bizi Avrupa’da temsil eden oyunculara bakıyorsun, Vakıfköy menşeli oyuncular bizim için çok önemli ve anlamlı. Vakıfköy’ün değerini bilmek lazım, daha iyi neler yapılabilir, ona bakmak lazım. Altınordu maçında da kazanmak bu açıdan bizim için çok değerli oldu.”

Son olarak Giresunspor maçını değerlendiren Mustafa Er, keyifli bir maçın olacağını ve bütün planlarını kazanmak üzere kuracaklarını dile getirdi.

