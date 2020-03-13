MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı!
GeriFutbol Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 21:38,Son Güncelleme:/

Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de yarın Boluspor'u ağırlayacak Bursaspor, takımı tesislerden stada uğurlamayı planlayan taraftarına, bu organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç öncesinde, uğurlama organizasyonu planladığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde de bu salgının önüne geçebilmek için spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu sebeple taraftarlarımızdan, gerçekleştirmeyi planladıkları uğurlama organizasyonundan vazgeçmelerini önemle rica ederiz. Bizlere her koşulda destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ederiz."

Bursaspordan taraftarlarına corona virüsü çağrısı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle