Bursaspor'dan Pablo Batalla dönemi sona erdi

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TFF. 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldı.
Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada Arjantinli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Bursaspor''dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
Bursaspor, 23. haftası geride kalan TFF 3. Lig 1. Grup'ta en yakın takipçisi Karşıyaka'nın 5 puan önünde lider durumda bulunuyor.
BATALLA'NIN BURSASPOR PERFORMANSI
Batalla, Bursaspor'un başında çıktığı 27 resmi maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Arjantinli teknik adam, yeşil-beyazlı takımda 2.26 puan ortalaması tutturdu.