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Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'a tepki! 'Türk futboluna ihanet'

#Bursaspor#İsmail Çokçalış#Emin Adanur
Bursaspordan İsmail Çokçalışa tepki Türk futboluna ihanet

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, İsmail Çokçalış'ın 26 Kasım'da sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Adanur, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Bursaspor'da kadro dışı kalan ve sonrasında sözleşmesi feshedilen İsmail Çokçalış ile ilgili çarpıcı açıklamalarda geldi.

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, 21 yaşındaki futbolcunun 26 Kasım'da sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini söyledi.

İşte Emin Adanur'un açıklamaları;

İsmail, kulübümüze ihtar çekti. Paramı almak istiyorum. Paranın tamamını almak istiyorum diye. Biz de akabinde arkadaşımızın futbolcu arkadaşımızın parasının tamamını ödedik ve 26 Kasım tarihinde de kendince uydurduğu bazı sebepleri bazı bahaneleri göstererek tek taraflı sözleşmeyi feshetti. Kulübümüzle olan sözleşmesini feshetti.

Türk futboluna ihanet etmiştir

Buradan Türk futboluna da seslenmek istiyorum.Çünkü bu şekilde bir oyuncu herhangi bir kulüpten akıl oyunlarıyla ya da böyle saçma sapan durumlarla, işte küçücük küçücük oyunlarla gidiyor. Ve bunu hepiniz görüyorsunuz herkesin gözü önünde oluyor bu.Bu oyuncuyu alan gerçekten Türk futboluna ihanet etmiştir. Bu oyuncuyla anlaşan kulüp Türk futboluna ihanet etmiştir.

Ali Koç'a teşekkür ederim

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Biz Burak Kapacak olayında böyle bir şey yaşıyorduk. Ben buradan Ali Koç Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sözü vardır. Türk futbolu böyle birkaç oyuncunun egosuna kurban olamaz. Bursaspor ya da Fenerbahçe bir kaç oyuncunun egosuna kurban olamaz.Siz hiç merak etmeyin. Bursaspor'a o zaman ne maddi manevi ne verilmesi gerekiyorsa, ne olması gerekiyorsa biz onu yapacağız. Fenerbahçe'yi de Bursaspor'u da karşılıklı bir iki büyük camiayı da karşısında bırakmayacağız demişti

Genç futbolcu sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#İsmail Çokçalış#Emin Adanur

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