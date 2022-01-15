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Bursaspor’dan İsmail Çokçalış açıklaması! "Tüm yasal yollara başvurulacaktır"

#İsmail Çokçalış#Bursaspor#Adana Demirspor
Bursaspor’dan İsmail Çokçalış açıklaması Tüm yasal yollara başvurulacaktır

Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış’ın Adana Demirspor’a transferi sonrası açıklama yayımladı.

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Yeşil-beyazlılar, yazılı bildiride, “Şu anda sözleşme imzalamış olduğu kulüple kulübümüzün herhangi bir görüşmesi anlaşması olmamıştır. Yine oyuncumuzun kulübümüzle mevcut sözleşmesindeki fesihi de yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmemiştir. Bu aşamada gerek oyuncunun gerekse Adana Demirspor Kulübü'nün hiçbir harici görüşme ve anlaşma talebini kabul etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’la olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden İsmail Çokçalış, Adana Demirspor’a transfer oldu. Bu durumla ilgili açıklama yayımlayan yeşil-beyazlı kulüp, tüm yasal yollara başvurular yapılacağını bildirdi. Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“12 yaşında girdiği altyapımızda yetişerek A takımımıza yükselmiş, Ümit Milli Takımımızda yer almış profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış'ın Adana Demirspor Kulübü ile sözleşme imzalamış olduğunu internet siteleri ve sosyal medya haberlerinden öğrenmiş bulunuyoruz.Profesyonel futbolcu ‘Beni bugünlere getirmiş camiamdan borcumu ödemeden asla ayrılmayacağım. Kulüp menfaatlerine olan tüm görüşmeleri, transferimi istekli kulüplerle yürütebilirsiniz’ içerikli düşüncesini defalarca yönetimimize deklare etmiştir. Kulübümüz de birçok Süper Lig kulübüyle transfer görüşmesi yürütmüş, son olarak bir Süper Lig kulübüyle anlaşmıştır. Ancak bu aşamadan sonra oyuncu kulübümüzle irtibatını kesmiştir.”

“Tüm yasal yollara başvurulacaktır”

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Açıklama şu şekilde devam etti:

“Şu anda sözleşme imzalamış olduğu kulüple kulübümüzün herhangi bir görüşmesi dolayısıyla anlaşması olmamıştır. Yine oyuncumuzun kulübümüzle mevcut sözleşmesindeki fesihi de yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmemiştir. Bu aşamada gerek oyuncunun gerekse Adana Demirspor Kulübü'nün hiçbir harici görüşme ve anlaşma talebini kabul etmeyeceğiz. Söz konusu olay yönetim kurulumuzca çok detaylı olarak değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda da öncelikle kulüp manevi şahsiyetinin korunması amaçlı tüm yasal yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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#İsmail Çokçalış#Bursaspor#Adana Demirspor

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