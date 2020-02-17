Bursaspor'dan imalı Volkan Şen paylaşımı!

Volkan Şen’e Bursa’da sert tepki

2009-10 sezonunda Bursaspor’un şampiyon kadrosunda yer alan, şu sıralarda ise Adana Demirspor formasını terleten Volkan Şen, sert tepkiler vardı.

"Bursa'da sizi aldırırım, o tribünler beni iyi bilir"

Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maçta Volkan Şen Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ve Anıl Karaer ile tartışmıştı. "Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir" diyerek oyuncuları tahrik ettiği gündeme gelen Volkan Şen'e olay bir gönderme geldi.

Maç sonunda ise Bursaspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan ve futbolcunun da yer aldığı imalı paylaşımda, ”Bursaspor’un büyüklüğü değişmez” ifadeleri dikkati çekti.

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu

Volkan Şen, Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Bursaspor’daki son sezonunda 41 maçta 17 gol kaydetmişti. (Ajansspor)





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