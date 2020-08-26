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GeriFutbol Bursaspor'dan esprili 'Messi' paylaşımı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Bursaspor'dan esprili 'Messi' paylaşımı

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Bursaspor'dan esprili 'Messi' paylaşımı
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TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için esprili paylaşımda bulundu.

Bursaspor tarafından dünyaca ünlü 33 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyaz formalı görseliyle yapılan paylaşımda, "Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük, 'Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm' dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane futbolcumuz Batalla'dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bursaspordan esprili Messi paylaşımı

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