MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'dan 20 yıl sonra en kötü başlangıç
GeriFutbol Bursaspor'dan 20 yıl sonra en kötü başlangıç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Bursaspor'dan 20 yıl sonra en kötü başlangıç

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'dan 20 yıl sonra en kötü başlangıç

Bursaspor, yalnızca bir puanda kalırken; 20 yıl sonra sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, bu performansla ligin dibine demirledi.

TFF 1. Lig'de sezona büyük umutlar ile başlayan Bursaspor, İzmir deplasmanında aradığını bulamazken; Altınordu'ya 2-1 kaybetti. 4 hafta sonunda Bursa temsilcisi, yalnızca bir puanda kalırken, Gençlerbirliği ile son sırayı paylaştı. 19 takımlı ligde, ligin alt sıralarına demirleyen Bursa ekibi, son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

20 YIL SONRA...

Bursaspor, bu sezon henüz ligde galibiyetle de tanışamazken son dönemlerin de en kötü sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Son olarak, Süper Lig'deki 2001/02 sezonunun başlangıcında ilk 4 haftayı yalnızca bir puan ile kapatan Bursa ekibi, 20 yıl sonra aynı performansı tekrarladı.

SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAK

Bu mücadeleyi geride bırakan Bursaspor, bu kez Yılport Samsunspor maçına odaklandı. 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Samsun ekibini ağırlayacak olan Bursa ekibi, sahasında sezonun ilk galibiyeti için mücadele verecek. Yılport Samsunspor da, şu ana dek 3 karşılaşmaya çıkarken bunların 2'sini kazanarak 6 puan topladı.

MATAVZ İLK GOLÜNÜ ATTI

Bursaspor'un, Altınordu ile oynadığı mücadelenin son anlarında takımının tek golünü kaydeden Tim Matavz, aynı zamanda yeşil beyazlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Karşılaşma boyunca da hücumda etkili bir görüntü çizmesine karşın, Altınordu'nun genç eldiveni Ali Emre Yanar'a takılan Matavz, bu sezon kadroya dahil oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi