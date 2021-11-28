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Bursaspor'da yerliler ön planda! 23 golün 15'i...

#Bursaspor#Spor Toto Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Bursasporda yerliler ön planda 23 golün 15i...

Bursaspor bu sezon lig ve kupa da dahil toplam 23 gole imza attı. Yeşil-beyazlı takımda yerli oyuncular 15, yabancı isimler ise 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon 23 kez rakip fileleri havalandıran Bursaspor’da yerli isimler ön plana çıktı.

Yeşil-beyazlı takımın 15 golüne yerli oyuncular, 8 golüne ise yabancı kramponlar imza attı. Bursaspor’da gol sevinci yaşayan yerli oyuncular şöyle:

Batuhan Kör (4), Emirhan Aydoğan (3), İsmail Yüksek (2), Kerem Şen (2), Vefa Temel (1), Burak Altıparmak (1), Hasan Sabri Karaca (1) ve Hasan Ayaroğlu (1) bu isimlerden oluşurken, yabancı kramponlar ise şunlar; Massimo Bruno (3), Namiq Alasgarov (2), Reagy Ofosu (1), Nicolas Zalazar (1) ve Tim Matavz (1).

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#Bursaspor#Spor Toto Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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