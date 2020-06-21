MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı
GeriFutbol Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı
Abone Olgoogle-news

Bursaspor Kulübü, sportif direktör Selçuk Erdoğan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır. Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'de 46 puan ile 3. sırada yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle