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Bursaspor'da şok sakatlık! Hasan Sabri Karaca en az 6 ay yok...

#Bursaspor#Hasan Sabri Karaca#Spor Toto 1. Lig
Bursasporda şok sakatlık Hasan Sabri Karaca en az 6 ay yok...

Bursaspor’un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca’nın ön çapraz bağ ameliyatı olduğu açıklandı. Hasan’ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Bursaspor’un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca şanssız bir sakatlık yaşadı. 18 yaşındaki futbolcunun, ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin başladığı açıklandı.

En az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Hasan Sabri Karaca ile ilgili Bursaspor Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Profesyonel futbolcumuz Hasan Sabri Karaca, geçtiğimiz günlerde ön çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Futbolcumuzun ameliyatı başarılı geçmiş ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Hasan Sabri Karaca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.”

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#Bursaspor#Hasan Sabri Karaca#Spor Toto 1. Lig

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