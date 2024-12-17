Bursaspor’da şok karar, Batalla ile yollar ayrıldı

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Üçüncü Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörü Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz” denildi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise X hesabından yaptığı açıklamada kararın, teknik ekibin güçlenmesi için yapılacak hamleden dolayı alındığını söyledi. Çelik, “Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik. Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de hocamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Batalla yönetimindeki Bursaspor 3. Lig 1. Grup’ta 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlikle lider durumda yer alıyordu. Batalla geçen sezon Nilüferspor ile Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olmuştu.