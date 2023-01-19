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Bursaspor'da Özer Hurmacı sakatlandı

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#TFF 2. Lig#Bursaspor#Özer Hurmacı
Bursasporda Özer Hurmacı sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 16:15

Bursaspor’la birlikte 1.5 yıl aranın ardından yeniden futbola dönen Özer Hurmacı, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı.

1.5 yıl aranın ardından yeşil-beyazlı forma ile futbola geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun arka adalesinde yırtık olduğu tespit edildi ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcularımızdan Özer Hurmacı bugün yapılan antrenmanda sakatlık yaşamış, yapılan kontrollerin ardından arka adalesinde yırtık olduğu tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine hemen başlanmış olup sahalara dönüş süresi dört hafta olarak ön görülmektedir.”

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#TFF 2. Lig#Bursaspor#Özer Hurmacı

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