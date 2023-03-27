Bursaspor'da Özer Hurmacı dönemi! Resmi açıklama geldi...

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Bursaspor'da Tarsus İdman Yurdu maçı sonrası İsmail Ertekin ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

GERİ DÖNDÜ

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1.5 yıl ara verdikten sonra 28 Aralık 2022 tarihinde Bursaspor'a futbolcu olarak geri dönen Özer Hurmacı, bugün itibariyle Bursaspor'un yeni futbol sorumlusu oldu.

"BURSASPOR'U ZOR DURUMDAN KURTARACAĞIM"

Özer Hurmacı'nın, yönetimle gerçekleştirdiği toplantıda, "Kendime güveniyorum. Gençlere inanıyorum. Bursaspor'u bu zor durumdan kurtaracağıma inanıyorum." dediği öne sürülmüştü.

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KURSLARA GİDİYORDU

Özer Hurmacı, futbolu bıraktığı dönemde antrenör lisansı almak için kurslara gitmeye başlamıştı.