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Bursaspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi

#Bursaspor#Bursaspor Olağanüstü Seçim#Sporanasayfa
Bursaspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi

Bursaspor Kulübü’nde bugün yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 27 Şubat Pazar gününe ertelendi.

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Bursaspor Kulübü’nde Olağanüstü Kongre ertelendi. Timsah Park’ta bugün yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 27 Şubat Pazar günü yapılmasına karar verildi. 16 imzanın atıldığı ilk oturum sonrası konuşan Divan Başkanlık Kurulu Genel Sekreteri Mehmet Galip Toplan, “Olağanüstü Seçimli Kongremiz maalesef dünkü Mali Genel Kurulumuz gibi yeterli katılım olmadığı için ertelenmek zorunda kalmıştır. Üzüntülü olduğumuz taraf Bursaspor’un en çok birlik beraberliğe ihtiyacı olan 13 tane kalan final maçının birlikte aşılması gereken günde maalesef bir kongremizi daha çoğunluk sağlanamadığı için yapamıyoruz. Bursaspor’da hesap sorma yeri kongrelerdir. Bu hesap sormalar da saygı sevgi çerçevesinde olması gerekiyor. Biz birbirimizi sevdiğimiz zaman birlik beraberlik içinde olacağımız zaman her zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Kongremiz haftaya bugün Tofaş Spor Salonu’nda saat 13.30’da başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’da Olağanüstü Genel Kurul, 27 Şubat Pazar günü saat 13.00’te, Tofaş Spor Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

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#Bursaspor#Bursaspor Olağanüstü Seçim#Sporanasayfa

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