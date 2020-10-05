MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor’da Mustafa Er 3 isimden vazgeçemedi! Ataberk, İsmail ve Burak...
GeriFutbol Bursaspor’da Mustafa Er 3 isimden vazgeçemedi! Ataberk, İsmail ve Burak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Bursaspor’da Mustafa Er 3 isimden vazgeçemedi! Ataberk, İsmail ve Burak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor’da Mustafa Er 3 isimden vazgeçemedi! Ataberk, İsmail ve Burak...
Abone Olgoogle-news

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 4 haftası geride kalan ligde 3 isimden bir dakika bile vazgeçemedi.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’da Teknik Direktörü Mustafa Er, genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Transfer tahtasını açamayan yeşil beyazlı takımda kafasındaki kadroyu oturtmaya çalışan genç teknik adam, 3 isimden vazgeçemedi.

Bursaspor geçen sezonun gerisinde kaldı İlk 4 maç sonunda...
Bursaspor geçen sezonun gerisinde kaldı! İlk 4 maç sonunda...

Adana Demirspor, Altınordu, Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarında farklı 11’ler deneyen ve ideal isimleri bulmaya çalışan Mustafa Er, 4 maçta 5 değişiklik hakkını kullanmasına rağmen sadece 3 ismi oyundan almadı.

Alternatif sıkıntısı çekilen kaleci Ataberk Dadakdeniz ile birlikte İsmail Çokçalış ve Burak Altıparmak, 360 dakika forma giyen futbolcular oldu.

Bu 3 ismi 353 dakikayla Emirhan Aydoğan, 328 dakikayla Burak Kapacak ve 322 dakikayla Ali Akman takip etti.

 

Bursaspor’da Mustafa Er 3 isimden vazgeçemedi Ataberk, İsmail ve Burak...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle