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Bursaspor'da kötü gidiş durdurulamıyor! Kadro değeri en yüksek kulüp ama düşme hattında...

#Bursaspor#TFF 1. Lig#Ümraniyespor
Bursasporda kötü gidiş durdurulamıyor Kadro değeri en yüksek kulüp ama düşme hattında...

TFF 1. Lig'de 7 hafta sonunda yalnızca 5 puan toplayan ve düşme hattına gerileyen Bursaspor'un aldığı kötü sonuçlar dikkat çekiyor. Ligin kadro değeri en yüksek takımı olan Yeşil-beyazlılar, ligin henüz başında 3 hoca değişikliği yapmasına rağmen çıkış bulamadı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6 takımdan biri olan, 2018/19 sezonunun sonunda ise 1. Lig'e düşen Bursaspor, Süper Lig hedefiyle çıktığı sezona istediği gibi başlayamadı.

7 MAÇTA 5 PUAN VE DÜŞME HATTI

Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 4 kez de mağlup olan Bursaspor, topladığı 5 puanla düşme hattına geriledi.

3 HOCA DEĞİŞTİ

Sezona Mustafa Er yönetiminde başlayan Bursaspor, ilk haftanın ardından Er ile yollarını ayırmış, 3. haftada oynanan Eyüpspor maçı öncesi Fatih Tekke'yi göreve getirmişti. Fatih Tekke ile de 4 maç çalışan yönetim, geçen hafta Özcan Bizati'ye anlaşmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Mustafa Er'in ayrılığı sonrası Bursaspor Emre Belözoğlu ile görüşmüş ancak Belözoğlu teklifi kabul etmemişti. 2. Başkan Emin Adanur, konuyla ilgili; 'Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı' demişti.

Bursasporda kötü gidiş durdurulamıyor Kadro değeri en yüksek kulüp ama düşme hattında...

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1. LİG'DE KADRO DEĞERİ EN YÜKSEK TAKIM: BURSASPOR

İlk 7 maç sonrasında düşme hattında bulunan Bursaspor, Transfermarkt verilerine göre TFF 1. Lig'in en değerli takımı. Bursaspor'un toplam kadro değeri 15.8 milyon Euro. Yeşil beyazlı takımı 12.4 milyon Euro ile Manisa FK, 10.6 milyon Euro ile Samsunspor takip ediyor. Lig lideri Ümraniyespor ise 5.3 milyon Euro toplam kadro değeri ile sıralamada 16. sırada.

ANKARAGÜCÜ'NE FARKLI MAĞLUBİYET SONRASI TARAFTARLAR TEPKİLİ

Dün oynanan maçta evinde Ankaragücü'ne 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup olan Bursaspor'da taraftarlar takıma tepki gösterdi.

Bursasporda kötü gidiş durdurulamıyor Kadro değeri en yüksek kulüp ama düşme hattında...

OYNADIĞI MAÇLAR

Bursaspor'un oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

Bursaspor 1-1 Adanaspor
BB Erzurumspor 2-1 Bursaspor
Bursaspor 0-2 Eyüpspor
Altınordu 2-1 Bursaspor
Bursaspor 4-1 Samsunspor
Tuzlaspor 0-0 Bursaspor
Bursaspor 0-4 Ankaragücü

Bursasporda kötü gidiş durdurulamıyor Kadro değeri en yüksek kulüp ama düşme hattında...

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#Bursaspor#TFF 1. Lig#Ümraniyespor