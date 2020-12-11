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Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Bursaspor’da kaleci belirsizliği! Bir formaya 3 aday...

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Bursaspor’da kaleci belirsizliği! Bir formaya 3 aday...
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Bursaspor’da Samsunspor maçı öncesi kaleci belirsizliği yaşanıyor. Bu sezon üç genç file bekçisini de sahaya süren Teknik Direktör Mustafa Er’in, yarın oynanacak maçtaki tercihi merak ediliyor. Yeşil beyazlı takım, bu sezon kalesinde gördüğü 23 golle, ligin en çok gol yiyen ikinci takım konumunda yer alıyor.

TFF 1.Lig’in 14’üncü haftası Bursaspor-Samsunspor maçına sahne olacak. Son hazırlıklarını yapan yeşil beyazlı takımda ise kaleci belirsizliği yaşanıyor.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezona Ataberk Dadakdeniz’le başlamış, daha sonra da Deniz Aydın’a görev vererek yoluna devam etmişti. Genç teknik adam, haftalar sonra kaleyi yeniden Ataberk’e emanet etti. 

Daha önce Türkiye Kupası mücadelesinde şans verdiği genç kaleci Canberk Yurdakul ise son oynanan Bandırmaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Bu sezon 13 lig maçında kalesinde 23 gol gören Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’in Samsunspor maçında hangi kaleciye şans vereceği merak ediliyor.

 

Bursaspor’da kaleci belirsizliği Bir formaya 3 aday...

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